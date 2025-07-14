شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعين بـ محمد صلاح والنني فى الترويج للناشئين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب فيديو، عبر فيس بوك، للترويج لقطاع الناشئين بالنادي، مستعيناً خلاله بصور لنجوم قلعة ذئاب الجبل السابقين، وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد ليفربول الانجليزي والفراعنة، ومحمد النني نجم أرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

من ناحية أخرى، استدعى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، خماسى فريق المقاولون العرب وهم إياد صلاح وعمر ثروت وأحمد طلعت محرم وعلي طارق سليمان وأحمد محسن، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في دولة تشيلي.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ويستعد لخوض وديتين أمام الكويت يومى 17 و20 يوليو الجارى.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولى مع الكويت، على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.