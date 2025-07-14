شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. مشاهدات بالملايين والان مع تفاصيل الخبر

أشعلت صفقات الزمالك الجديدة الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعى عبر صفحة النادى الرسمية على فيسبوك بملايين المشاهدات، خاصة المهدى سليمان الحارس الجديد، وشيكو بانزا والمدير الفنى الجديد البلجيكي ياينك فيريرا.

وصلت مشاهدات فيديو تقديم شيكو بانزا إلى 2 مليون و200 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة، بينما وصلت مشاهدات المهدى سليمان إلى 5 ملايين بعد 17 ساعة، وأيضا المدير الفنى يانيك فيريرا إلى 6 ملايين و200 ألف مشاهدة خلال 10 أيام.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد رسمياً مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



أرقام ياينك فيريرا



أرقام شيكو بانزا