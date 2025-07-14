شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يغيب عن انطلاق فترة إعداد الأهلى اليوم بسبب جراحة الفتق والان مع تفاصيل الخبر

يغيب مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلى عن المشاركة في انطلاق فترة إعداد المارد الأحمر اليوم، الاثنين، باستاد مختار التتش، بسبب جراحة الفتق التي خضع لها خلال الأيام الماضية.

وخضع اللاعب لفترة راحة سلبية قبل أن يبدأ فترة العلاج الطبيعى تمهيداً للعودة للملاعب في أسرع وقت.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية خلال الفترة الحالية تقديراً لمكانته وأدائه مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خارجية الفترة الأخيرة وتم رفضها بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مروان عطية تلقى عرضاً مُغرياً من أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة مقابل مليون و200 ألف دولار للاعب، أي ما يقرب من 75 مليون جنيه سنوياً، لكن اللاعب رفض هذا العرض بسبب حاجة الأهلي لجهوده واعتذر للنادي السعودي وقرر البقاء مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي كانت قد قامت بتعديل عقد مروان عطية من 8 إلى 13 مليون منذ نحو موسم ونصف الموسم ، قبل أن تستقر على تعديل العقد حالياً للمرة الثانية بحيث يتم رفع العقد من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً.

ويقدم مروان عطية عروضا جيدة منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وانضم لمنتخب مصر وبات أساسياً فى تشكيلة الأهلي والفراعنة بفضل أدائه الجيد والتزامه داخل الملعب.

وخاض مروان عطية 41 مباراة بقميص الأهلى الموسم الماضى وتمكن من تسجيل هدفين في جميع البطولات المحلية والأفريقية والدولية.