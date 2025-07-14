شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يظهر لأول مرة فى التتش اليوم لبدء رحلة الإعداد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يظهر أحمد مصطفى زيزو ، لاعب النادي الأهلي ، اليوم الاثنين، للمرة الأولي باستاد مختار التتش للمشاركة مع فريقه الجديد في انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد.

وشارك زيزو فور إعلان الأهلي التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر، في منافسات كأس العالم للأندية ولم يشارك في اي مران للمارد الأحمر باستاد التتش، حيث لحق ببعثة الاهلي في أمريكا التى غادرت القاهرة قبل الإعلان عن صفقة انضمامه للقلعة الحمراء.

الأهلي يرفض سياسة الدور بين الشناوي وشوبير

فى سياق آخر، حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي اشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل ، وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً وقال مصدر في الأهلي أن الجهاز الفني لم يدرس هذا الإقتراح إطلاقاً، مُشيراً إلى أن سياسة الحارس الأفضل سيُشارك هي التي سيتبعها الجهاز الفني في الموسم الجديد ، وأكد المصدر أن الإسباني خوسيه ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبيه في جميع المراكز لأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة ولم يتعرف على قدرات وأمكانيات جميع اللاعبين حتى الآن.

وقال المصدر، إن ريبيرو لم يشاهد مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الأن لأن المدرب الأسباني قاد الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول، وهي المباريات التي شارك فيها محمد الشناوي أساسياً وتباين مستواه في المباريات الثلاث.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن سياسة الدور بين الحراس غير منطقية ولا تساعدهم على تطوير مستواهم ، بل تُقلل من حماسهم في المباريات وتُصيبهم بالأحباط لذا لا يمكن أن يعتمد على هذه السياسة في المباريات.

وأكد ريبيرو أن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق بفضل خبراته وإمكانياته العالية بصرف النظر عن إرتكابه عدة أخطاء في كأس العالم للأندية لأن هذا وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم ، كما اشاد المدير الفني بإجتهاد مصطفى شوبير وقال عنه إنه حارس شاب ونشيط ولديه حماس رائع وحسب المعلومات التي جمعها عنه فأن شوبير يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة.