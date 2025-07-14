شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح حسين الشحات الضوء الأخضر للرحيل فى الصيف.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو النادي الأهلي حسين الشحات جناح الفريق الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بشرط جلب عرض مالي جيد للنادي لا يقل عن 3 ملايين دولار، للموافقة على انتقاله لأي نادٍ خارجي، لاسيما أن اللاعب انضم إلى الأهلي قبل عدة سنوات مقابل رقم مالي كبير بقيمة 5 ملايين دولار.

ويمتلك حسين الشحات عدة عروض من أندية ليبية وقطرية وإماراتية، ويدرس الرحيل عن القلعة الحمراء فى ظل صعوبة حصوله على فرصة فى الموسم الجديد، حيث يتواجد فى المركز الخامس والأخير وبترتيب مركز الجناح بعد كل من محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة فى ظل رغبة الأهلي فى استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.