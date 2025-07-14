شكرا لقرائتكم خبر عن لعب لـ8 أندية وسجل 20 هدفاً.. أرقام شيكو بانزا صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ووقع اللاعب عقود الانتقال لنادي الزمالك فى جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

وتأتي هذه الصفقة فى إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة فى الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

ونستعرض أبرز أرقام اللاعب الأنجولي وفقا لموقع ترانسفير ماركت الشهير في السطور التالية:

ـ السن: 26 سنة

ـ المركز: جناح أيسر

ـ القيمة التسويقية: 800 ألف يورو

لعب لـ 7 أندية هى: بترو أتليتكو الأنجولي، نادي ليكسوينس البرتغالي، مارتيمو البرتغالي، نيا سلاميس القبرصي، إكسيلوتيمبو القبرصي، أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، بورتيمونينسي البرتغالي، إستريلا دا أمادور البرتغالي.

ـ لعب: 118 مباراة

ـ سجل: 20 هدفاً

ـ صنع: 17 هدفاً.