شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يجتمع برابطة الأندية لحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، اجتماعا مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب عودته من الإجازة يوم 20 يوليو الجارى، من أجل مناقشة وحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية في مسابقة الدورى المصرى الجديد.

ويرغب أوسكار رويز فى تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة في الدورى المصرى الموسم المقبل، إلا أنه فى نفس الوقت يجب أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر عن طريق لجنة المسابقات التابعة للرابطة، كما يجب وضع هذه التعديلات فى لائحة الموسم الجديد، بحيث توقع عقوبات على الأندية واللاعبين حال عدم الالتزام بها أو مخالفتها.

وشهد مونديال الأندية 5 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم في مقدمتها، احتفاظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوانٍ: في القانون الجديد، سيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق الخصم بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا تجاوز الوقت ست ثوانٍ كما كان في القانون القديم.



ثانيًا إسقاط الكرة: إذا كانت الكرة خارج منطقة الجزاء عند إيقاف اللعب، يسقط الحكم الكرة للفريق الذي كانت بحوزته أو كان من الواضح أنه سيحصل عليها، أما إذا كان ذلك غير واضح، يتم إسقاط الكرة للفريق الذي لمسها آخر مرة في الموقع الذي توقف فيه اللعب.



ثالثاً لمس الكرة من خارج الملعب: يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة دون عقوبة انضباطية إذا لمس أحد أفراد الجهاز الفني أو البدلاء أو اللاعبين الذين تم استبدالهم أو المطرودين أو الذين هم خارج الملعب، الكرة، أثناء مغادرتها الملعب، دون نية التدخل غير العادل.



رابعاً بروتوكول حكم الفيديو المساعد: أصبح بإمكان كل مسابقة الآن أن تمنح الحكام خيار الإعلان عن تفاصيل القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو، أو عدم فعل ذلك.



خامسًا عبور الكرة خط المرمى: بما أن تقنية الفيديو يمكنها الآن مراقبة قرار عبور الكرة المرمى من عدمها، أصبح من الأفضل أن يتمركز الحكم المساعد على خط نقطة الجزاء، وهو خط التسلل.