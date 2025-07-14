شكرا لقرائتكم خبر عن ودية تجمع منتخبي 2005 و2008 بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب 2005 بقيادة أسامه نبيه مباراة ودية أمام منتخب 2008 بقيادة أحمد الكأس في السادسة مساء اليوم، فى إطار استعدادات الفريقين لمباريات لبطولة كأس العالم للشباب والناشئين.

بدأ منتخب مصر تحت 20 سنة معسكرا مفتوحا بمشروع الهدف فى مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 3 إلى 31 يوليو الجارى، استعدادا لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفنى، بقيادة أسامة نبيه، قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة خلال المعسكر المفتوح، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوى فى حراسة المرمى، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامى، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبى، محمود صلاح، ياسين عاطف، على إيهاب، أحمد ناجى، محمد الدسوقى، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم، وحسن صابر.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة فى الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التى أقيمت فى وقت سابق عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم تشيلى "المستضيف"، نيوزيلندا، واليابان.