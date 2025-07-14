شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم فترة الإعداد باستاد مختار التتش استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بأمريكا، وحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 18 يوماً منذ وصول البعثة الحمراء إلى القاهرة قادمة من نيويورك.

ويبدأ الأهلي تدريباته تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو على ملعب مختار التتش بحضور كل اللاعبين القدامى والجدد والمحترفين، على أن يخضع اللاعبون لقياسات بدنية وأوزان ومعرفة الحالة البدنية لكل لاعب، قبل تحديد البرنامج البدني الذي سيؤديه كل لاعب والأحمال البدنية التي سيتم وضعها لهم.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.