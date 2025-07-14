شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لضم أحمد عبد القادر بعد انتقاله المرتقب إلى الحزم السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع نادي الزمالك اللاعب أحمد عبد القادر ، جناح الأهلي، ضمن خططه المستقبلية لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد اقتراب رحيل اللاعب إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك تتابع موقف عبد القادر عن كثب، وتدرس إمكانية التعاقد معه فى فترة انتقالات لاحقة، وليس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حال عدم استمراره مع ناديه الجديد أو رغبته فى العودة إلى الدوري المصري.

ويأتي اهتمام الزمالك باللاعب فى ظل قناعة الجهاز الفني بإمكانياته الفنية والبدنية، وقدرته على تقديم الإضافة فى مركز الجناح، خاصة مع سعي النادي لتجهيز قائمة قوية تنافس على البطولات خلال المواسم المقبلة.

من جهته، بات أحمد عبد القادر قريبًا من الانضمام رسميًا إلى الحزم السعودي، بعدما تلقى الأهلي عرضًا بقيمة مليون و250 ألف دولار، وهو ما لاقى موافقة من إدارة النادي الأحمر، التي بدأت بالفعل في إنهاء الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

وتُعد هذه الخطوة بداية تجربة جديدة للاعب خارج أسوار القلعة الحمراء، وقد تكون بوابة محتملة لعودته مستقبلًا إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك، بحسب ما تشير إليه تحركات القلعة البيضاء.