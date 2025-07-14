شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون بالأهلي لمناقشة برنامج فترة إعداد الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، جلسة مع معاونيه على هامش مران اليوم لمناقشة ترتيبات برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، والأحمال البدنية والتدريبات الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها مع الفريق الأحمر، من أجل الاستعداد القوي لخوض منافسات الموسم الجديد، والذي يسعى خلاله الفريق الأحمر للمنافسة على حصد كل الألقاب، واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي.

ويتدرب الأهلي على ملعب التتش أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يتوجه إلى تونس الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد خارجي فى مدينة طبرقة، حتى نهاية يوليو الجاري يتخلله خوض 3 مباريات ودية مع فرق اتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد وأخيرا النجم الساحلي، أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة فى ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.