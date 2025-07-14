شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمرحلة الإعداد الثانية بمعسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول فى المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الانتظام فى معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

ويهدف المعسكر لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، ومن المقرر أن يتخلله عدد من المباريات الودية التي يتم الاتفاق عليها حاليًا، لتجهيز الفريق بشكل مثالي لانطلاق الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد بدأ فترة الإعداد الأحد الماضي، ويواصل تدريباته حاليًا باستاد الكلية الحربية، واختتم الفريق المرحلة الأولى من الإعداد بمواجهة ودية أمام فريق أورانج مساء الجمعة الماضي على الملعب ذاته، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.