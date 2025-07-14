شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز صفقات البنك الأهلي الجديدة بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".