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الامارات | حتا يتعاقد مع 9 لاعبين مواطنين استعداداً للموسم الجديد

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | حتا يتعاقد مع 9 لاعبين مواطنين استعداداً للموسم الجديد 1/2
  • الامارات | حتا يتعاقد مع 9 لاعبين مواطنين استعداداً للموسم الجديد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، عن التعاقد مع تسعة لاعبين مواطنين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن تحضيراته تحت إشراف المدرب وليد عبيد.

وضمّت قائمة التعاقدات كلاً من عادل سبيل، وعبدالله كاظم، وحسن إبراهيم، وعبدالعزيز داوود، والحارس سعيد خميس المسماري، وعمر سعيد، ومنصور عيد البدواوي، ومحمد إسماعيل الحوسني، وراشد سالم خلفان.

من جهة أخرى، توجهت إدارة نادي حتا بالشكر والتقدير لتسعة لاعبين لم يتم تجديد عقودهم، هم: ويليان سوزا، وباتريك روبسون، وجونيور هوري، ومارسيلو كوستا، وتميمو وورو، وسالم خيري، وعامر خليفة، ومحمد وليد، وبدر بلال.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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