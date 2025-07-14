الامارات | إنفانتينو: 2.1 مليار دولار إيرادات مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي جياني إنفانتينو، كأس العالم للأندية بأنها «أنجح بطولة للأندية في العالم».

وكانت هناك شكوك حول مستوى الاهتمام الذي ستحظى به البطولة بين الجماهير، لكن إنفانتينو أعرب عن رضاه عن الحضور الجماهيري للمباريات، على الرغم من أن العديد من المباريات لم تُبع تذاكرها بالكامل، مشيراً إلى أنها حققت نجاحاً مالياً كبيراً.

وقال إنفانتينو: «حققنا إيرادات بلغت نحو 2.1 مليار دولار من 63 مباراة، وهذا يعني أن متوسط إيرادات المباراة الواحدة يبلغ 33 مليون دولار، وهو رقم لا تُضاهيه أي بطولة أخرى للأندية في العالم».