شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو اليد.. صفقتان للزمالك.. والأهلي يبحث عن بديلين لـ عادل وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن ميركاتو اليد الصيفى على صفيح ساخن بين الأهلى والزمالك، خاصة بعد حسم الزمالك الصفقة التى تزاحم عليها القطبان وهى بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج. وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال، وأنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك. كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء. ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

فيما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

فيما يبحث مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى الجديد لفريق رجال اليد، بدائل الثنائى، أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل بالتعاقد مع صفقات جديدة فى ظل خوضهما تجربة الاحتراف، حيث انضم عادل إلى صفوف فيزبريم المجرى وفيصل إلى باريس سان جيرمان.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة فى سرية تامة.