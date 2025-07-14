شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب الناشئين فى كأس العالم "قطر 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مشاركة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ، بقيادة أحمد الكاس، فى منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:



مباريات-منتخب-مصر

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

من ناحية أخرى، فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، عدم ضم بديل لرامي عادل مدرب المنتخب السابق، والذى رحل عن الجهاز الفني مؤخرا بناء على طلب الكاس.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.