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استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت قيادة محمد مكي المدير الفني، ماهر سليمان مدرب حراس مرمى الناشئين، لقضاء فترة معايشة مع الجهاز الفني للفريق الأول وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق على مدار الأيام الماضية.

وحرص محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي، على تكريم ماهر سليمان في نهاية فترة المعايشة ومنحه شهادة بالمشاركة، كما تم التقاط الصور التذكارية معربا المشرف على الكرة عن سعادته بعملية تواصل الأجيال وتبادل الخبرات في مركز مهم وهو تدريب حراس المرمى متمنيا التوفيق لسليمان في مسيرته التدريبية.

ووجه ماهر سليمان الشكر للمهندس محمد عادل ومحمد مكي المدير الفني، وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة، وطارق سليمان وكافة أعضاء الجهاز الفني على الفترة التي قضاها، متمنيا التوفيق للفريق في منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.



المقاولون العرب يستقبل ماهر سليمان لقضاء فترة معايشة



المقاولون العرب يستقبل ماهر سليمان