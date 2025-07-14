شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: الزمالك يدخل فى مفاوضات مع المصرى لضم أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد كريم حسن شحاتة أن الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي المصري للتعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم، الذى يذاع على قناة الحياة، إن "الزمالك ينوى إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتدعيم الفريق بعد الصفقات التي أعلنها عنها مؤخرا".

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.