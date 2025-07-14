شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى: وقعت للأهلى مع فايلر ومرتين للزمالك.. وبيراميدز الأفضل حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مرعى مهاجم بروكسى، أنه وقع للأهلى والزمالك ولكن لم يحالفه الحظ فى اللعب للقطبين، ووسام أبو على أفضل مهاجم فى الدورى المصرى.

وقال عمرو مرعى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "رحلت عن المقاولون بسبب عدم المشاركة فى المباريات، ومش بشارك غير دقائق فى آخر المباريات، ولم أسجل أى هدف، وهذا لغز كبير جدا معرفش ليه لم أخذ الفرصة".

وأضاف عمرو مرعى: "وقعت للأهلى مرة ومرتين للزمالك ولم ألعب لأى من القطبين، وقعت للأهلى فى عهد رينيه فايلر مع الدكتور سراج الدين والصفقة لم تكتمل، ووقعت مع رئيس نادي الزمالك وقتها، والدنيا كلها كانت تمام ولكن فريق إنبى رفض، والمرة الثانية وقعت مع أمير مرتضى ولم أتفق على المقابل المادى، ولكن الصفقة وقفت بسبب عدم رحيل اللاعبين من الزمالك".

وتابع: "مصر تملك مواهب مميزة فى الهجوم والمشكلة فى تأسيس الناشئين، وناصر منسى أحسن مهاجم مصرى وأسامة فيصل وحازم العسكرى وأحمد الشريف".

واختتم: "الفوارق الفنية بسيطة بين وسام أبو على ومصطفى محمد لصالح وسام أبو على لأنه كواليتى مختلف وهو أفضل من فيستون ماييلى، وبيراميدز أحسن فريق فى الدورى حاليا".