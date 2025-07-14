الامارات | "أسد تشيلسي" يفترس سان جيرمان.. ويرفع كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان الفرنسي "وحش الموسم" بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ميتلايف ستاديوم” في الولايات المتحدة الأميركية بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويدين تشيلسي بالإنجاز التاريخي لنجمه الشاب كول بالمر الذي سجل هدفين في الدقيقتين (22 و33) من مهارة فردية عالية وتسديدتين زاحفتين على يمين الحارس الإيطالي جوانليجي دوناروما، قبل أن يترجم يمرر كرة بينية ساحرة لزميله البرازيلي جواو بيدرو الذي ترجم أفضلية الفريق اللندني بهدف ثالث بلمسة مستوحاة من بلاد السامبا فوق الحارس (43).

وقلب تشيلسي كل التوقعات والترشيحات التي كانت تصب قبل المباراة في مصلحة الفريق الباريسي "قاهر ريال مدريد" بنتيجة عريضة 4-0 في الدور نصف النهائي.

وأثبت الفريق الإنجليزي جدارته بالتتويج بعدما أحكم السيطرة الميدانية على المباراة بفكر المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدا كأنه يلعب مواجهة شطرنج مع مدرب باريس سان جيرمان الإسباني لويس إنريكي، عرف من خلالها تقييد حركة نجوم باريس عثمان ديمبلي والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي فيتينيا.

وحاول باريس سان جيرمان العودة للمباراة في الشوط الثاني لكنه سقط ضحية أمام التكتيك الدفاعي الصارم من تشيلسي، وزاد الأمر تعقيداً بعد طرد لاعبه الشاب جواو نيفيز لتصرف غير رياضي بعدما اعتدى على المدافع مارك كوكوريا "شدّ شعره"!.

المفارقة، أن حارس باريس سان جيرمان دوناروما لم يستقبل أي هدف في المباريات الستة الماضية من البطولة غير أن شباكه اهتزت ثلاث مرات في المباراة النهائية.

يذكر أنه اللقب الثاني في تاريخ كأس العالم للأندية بعد تتويجه الأول عام 2021، ما يؤكد عودته القوية إلى الساحة العالمية فيما بقي رصيد باريس سان جيرمان خالياً من البطولة على الرغم من تتويجه بكل البطولات الممكنة في الموسم الحالي على رأسها دوري أبطال أوروبا.