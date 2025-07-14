شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن رحيل محمد عمر بعد انتهاء عمل لجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، بخالص الشكر والتقدير إلى محمد عمر رئيس لجنة الكرة، بعد أن أعلن محمد عمر انتهاء الأعمال الموكلة إليه كرئيس للجنة الكرة.

ويُشيد المجلس بالدور البارز والمُثمر الذي قام به محمد عمر خلال الفترة الماضية، حيث أدى مهامه كرئيس للجنة الكرة بكل أمانة وإخلاص، وقام بالتنسيق مع مجلس الإدارة في إنهاء وإتمام التعاقد مع المدير الفني الكفء أحمد سامي، بالإضافة إلى ترتيب وإعداد أول معسكر تدريبي للفريق في خطوة مهمة نحو تجهيز الفريق للموسم الجديد.

وأكد محمد عمر أن جميع أعضاء اللجنة هم من أبناء هذا الكيان العريق، وقد عمل بكل تفان وإخلاص وبشكل تطوعي هو وجميع أعضاء اللجنة، مشدداً على أن خدمة نادي الاتحاد السكندري شرف لا يُضاهيه شرف، وأنه على استعداد دائم لتلبية نداء زعيم الثغر في أي وقت.

وإذ يثمن مجلس الإدارة هذه الجهود الكبيرة، فإنه يُعبر عن فخره واعتزازه بأحد أبناء النادى الأوفياء الذين لبوا النداء بكل حب وولاء، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة، ومؤكداً أن ما قدمه سيظل محل تقدير واعتزاز من جماهير نادي الاتحاد السكندرى ومحبّيه.