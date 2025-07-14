شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى: شكرا من القلب لمنظومة سيراميكا قضينا معا لحظات لا تُنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد شكرى لاعب نادى سيراميكا، ناديه بكلمات شكر بعد انتقاله إلى النادى الأهلى بعد 3 سنوات قضاها بين جدرانه، فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وكتب محمد شكرى عبر حسابه على "إنستجرام": "على مدار ثلاث سنوات مضت بين جدران هذه المنظومة المحترمة وهذا النادى الرائع الذي فتح لى ذراعيه، وكان سبباً بعد توفيق المولى عز وجل فى تطور أدائى وانضمامى لمنتخب مصر".

وأضاف: "الجميع هنا يشعرك منذ اليوم الأول إنك لست غريباً على المكان بداية من الحاج محمد أبو العينين ودعمه واهتمامه بالفريق واللاعبين .. مروراً بالأستاذ طارق أبو العينين الأخ الأكبر برعايته ومسئوليته ودعمه الدائم لنا، مستر معتز البطاوى ومستر يوسف الشربينى الذين لا يدخرون جهداً في سبيل نجاحنا ومساعدة جميع افراد الفريق".

وتابع: "الجهاز الفني الرائع بقيادة على ماهر الذى وقف معى وساعدنى بعد العودة من الإصابة والجهاز الطبى والادارى وأفراد المهام .. شكراً من القلب لمنظومة سيراميكا.. قضينا معاً لحظات لا تنسى وصنعنا تاريخاً مشرفاً وحققنا العديد من البطولات.. ستبقون فى القلب دائماً".