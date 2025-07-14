شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الأهلى يغلق ملف عروض وسام أبو على واللاعب مستمر مع الفريق، والأهلى يضم ياسين مرعى مدافع فاركو 5 مواسم، والزمالك يعلن عن صفقة الأنجولى شيكو بانزا.

الأهلى يغلق ملف عروض وسام أبو على.. واللاعب مستمر مع الفريق

أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

الأهلي يضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات قادمة

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فاركو، لمدة 5 سنوات قادمة، وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع المشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

سحر جديد على خطى الأسطورة.. شاهد تقديم الزمالك لصفقة الأنجولى شيكو بانزا

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

الأهلى يوضح موقفه من عرض الأخدود السعودى لشراء إمام عاشور

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

أشرف داري يقترب من البقاء في الأهلي بسبب ضعف العروض الخارجية

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من البقاء في قلعة الجزيرة خلال الموسم القادم، في ظل ضعف العروض المالية المقدمة من بعض الأندية الخارجية للتعاقد معه في الصيف الجاري، بعدما كان هناك اهتماماً من أندية قطرية وسعودية للتعاقد معه في الميركاتو الحالي.

وعد بالاحتراف الأوروبي وراء موافقة إبراهيم عادل على عرض الجزيرة الإماراتي

حسم إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، موقفه من عرض نادي الجزيرة الإماراتي بعد حصوله على وعد رسمي من مسؤولي النادي بتسهيل انتقاله إلى أوروبا مستقبلاً، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاعب قبل الموافقة على العرض.

خالد عبد الفتاح: سيراميكا معتاد على البطولات وسعيد بتمسك مسئوليه بضمى

أكد خالد عبد الفتاح لاعب نادى سيراميكا الجديد، أنه لم يتردد في قبول عرض سيراميكا بمجرد التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلود حمدى يحذر لاعبى الإسماعيلى ويفرض عقوبات مغلظة ويطبق نظام اليوم الكامل

فرض الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

الصفقة الرابعة.. سيراميكا يعلن التعاقد مع الحارس محمد طارق

أعلن نادى سيراميكا التعاقد مع محمد طارق لتدعيم مركز حراسة المرمى، لتكون الصفقة الرابعة التى يبرمها الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

كريم الدبيس: لدى أهداف أسعى لتحقيقها مع سيراميكا وخطوة تمثل تحديا جديدا

أعرب كريم الدبيس لاعب نادى سيراميكا المعار من الأهلى، عن سعادته بالانضمام لصفوف سيراميكا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا في مشواره.

الخلاف على طريقة إتمام الصفقة يعطل انتقال حامد حمدان للزمالك

انتهى اجتماع جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، مع مسئولى نادى بتروجت منذ قليل، بشأن التعاقد مع حامد حمدان جناح الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

السوبر المحلي لليد 11 و12 ديسمبر المقبل

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومي 11و12 ديسمبر المقبلين موعدا لإقامة السوبر المحلي بمشاركة الأهلي - الزمالك - سبورتنج - سموحة.