شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد يهزمن رومانيا وديا 30 - 24 استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 11:40 م

فاز منتخب مصر للشابات مواليد 2006 على نظيره رومانيا مواليد 2008 بنتيجة 30-24، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن استعدادات الفريق لبطولة أفريقيا المقبلة بالجزائر.

فيما خاض منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 لكرة اليد أمس مواجهة قوية أمام منتخب رومانيا وديا انتهت بفوز منتخب رومانيا بنتيجة 25-24 فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

ويستضيف المركز الأولمبى المواجهة الودية بين منتخب ناشئي كرة اليد ونظيره الجزائرى الثلاثاء المقبل، فى إطار استعداد أحفاد الفراعنة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر أغسطس المقبل.