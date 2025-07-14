شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خالد عبد الفتاح مع الأهلى قبل الرحيل لصفوف سيراميكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، انتقاله لصفوف فريق سيراميكا، مشيرًا إلى قرر الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل العودة للمشاركة في المباريات، بعد جلوسه على دكة البدلاء لفترة طويلة.

ولعب خالد عبد الفتاح 55 مباراة بقميص الاهلى لم يسجل أهداف واكتفى بصناعة 3 أهداف فقط وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري ثلاثة مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرتين بجانب دوري أبطال أفريقيا مرتين.

أكد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلى السابق أن انتقاله لسيراميكا ستكون خطوة جديدة فى حياته، ويتمنى أن يعود للمشاركة من جديد من أجل العودة من جديد للأهلى الذى لم يحظ بالمشاركة معه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف لاعب الأهلى السابق، فى تصريحات لملعب أون مع سيف زاهر، أنه حزين على نتائج الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية، خاصة أنه وزملاءه كانوا يمنون النفس بتحقيق نتائج أفضل مما تحققت فى ظل التدعيمات القوية التى قامت بها الإدارة قبل انطلاق المسابقة.

وكشف مدافع سيراميكا الجديد أن الإسبانى ريبيرو المدير الفنى للأهلى شدد عليه أنه سيعتمد كمدافع فى منطقة قلب الدفاع قبل أن يرحل عن صفوف الفريق فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين.

وعن سوء خط دفاع الأهلى أكد خالد عبد الفتاح أن دفاع الفريق الأحمر من أقوى خطوطه وليس كما أشاع البعض خاصة وأن لاعبيه عانوا من إصابات كثيرة بالإضافة لرحيل رامى ربيعة للعين الإماراتى ، بالإضافة لإعتزال التونسى على معلول .

واختتم خالد عبد الفتاح تصريحاته حديثه بأنه تلقى مكالمة هاتفية من على ماهر المدير الفنى لسيراميكا لتحفيزه قبل الإنضمام لمعسكر سيراميكا ، مشددا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل اللعب بشكل أساسى مع فريقه الجديد.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.