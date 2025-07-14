شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الزمالك يرهن التعاقد مع المغربى بلال ولد الشيخ برحيل أحد اللاعبين الأجانب، ووعد بالإحتراف الأوروبى وراء موافقة إبراهيم عادل على عرض الجزيرة الإماراتى.

الزمالك يرهن التعاقد مع بلال ولد الشيخ برحيل أحد لاعبيه الأجانب

ينتظر نادي الزمالك رحيل أحد اللاعبين الأجانب من قائمته الحالية، لإتمام التعاقد مع المغربي بلال ولد الشيخ، الجناح الأيمن السابق لفريق فولندام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعد بالاحتراف الأوروبي وراء موافقة إبراهيم عادل على عرض الجزيرة الإماراتي

حسم إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، موقفه من عرض نادي الجزيرة الإماراتي بعد حصوله على وعد رسمي من مسؤولي النادي بتسهيل انتقاله إلى أوروبا مستقبلاً، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاعب قبل الموافقة على العرض.

الأهلي يضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات قادمة

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فاركو، لمدة 5 سنوات قادمة، وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع المشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

الأهلى يوضح موقفه من عرض الأخدود السعودى لشراء إمام عاشور

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

الأهلى يغلق ملف عروض وسام أبو على.. واللاعب مستمر مع الفريق

أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

الزمالك يعلن ضم الأنجولى شيكو بانزا لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

الخلاف على طريقة إتمام الصفقة يعطل انتقال حامد حمدان للزمالك

انتهى اجتماع جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، مع مسئولى نادى بتروجت منذ قليل، بشأن التعاقد مع حامد حمدان جناح الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية الحالية.