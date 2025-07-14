شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسيست فى 35 مباراة.. أرقام كريم الدبيس مع الأهلى قبل الإعارة لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

وافق النادى الأهلى على إعارة لاعبه كريم الدبيس الظهير الأيسر لصفوف سيراميكا ضمن صفقة انتقال محمد شكري للقلعة الحمراء.

حرص كريم الدبيس لاعب الأهلي على توجيه رسالة إلى الجماهير الحمراء، عقب إنهاء إجراءات إعارته إلى نادي سيراميكا ضمن صفقة انتقال محمد شكري إلى النادي الأهلي قادما من سيراميكا.

وكتب الدبيس عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.. كنت فخور بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري، وأتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

فيما شارك كريم الدبيس صاحب الـ22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.