شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا لودية الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، تدريباته في معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لكأس العالم.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ويستعد لخوض وديتين أمام الكويت يومى 17 و20 يوليو الجارى.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولى مع الكويت، على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.