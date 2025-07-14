شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطولات و17 مساهمة تهديفية.. حصاد رحلة محمد شكرى قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في صفقة تبادلية بموجبها ينضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس إلى نادي سيراميكا، حيث ينضم الأول على سبيل البيع النهائي والثاني على سبيل الإعارة مع دفع مقابل مالي إلى سيراميكا.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

شارك محمد شكري مع سموحة، في 17 مباراة سجل خلالها هدفًا، خلال فترة إعارته من يناير 2021 وحتى صيف 2022.

خاض محمد شكري مع سيراميكا 58 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الرابطة 3 مرات.

قدم محمد شكري ، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا، أداءً مميزًا خلال الموسم الماضى، ما دفع الأهلى لإعادته مرة لصفوف القلعة الحمراء. ونجح محمد شكري في تطوير مستواه منذ الموسم الماضي، حيث يعمل مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه الفردي، وانضم شكري إلى نادي سيراميكا فى صيف 2022 قادمًا من النادي الأهلي. ويلعب محمد شكري في 3 مراكز هى الظهير الأيسر بشكل أساسي، بالإضافة للعب كلاعب الوسط الأيسر، والجناح الأيمن أحياناً، ويتمتع بفاعلية هجومية قوية بجانب التزامه بالدور الدفاعى.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.