شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمال يعلن تمديد عقده مع الإسماعيلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله جمال حارس مرمى نادى الإسماعيلى، تجديد تعاقده مع الفريق ليستمر داخل جدران الدراويش، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى.

ووقع عبد الله جمال على عقود تمديد تعاقده مع الدراويش مع أحمد العجوز نائب رئيس قطاع الكرة، ليحافظ الإسماعيلى على أحد أبنائه داخل الفريق فى المواسم المقبلة.

وسيصبح عبد الله جمال حارس الفريق الأساسى فى الموسم الجديد، حال عدم فتح القيد، بعد رحيل أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد عن الدراويش بعد انتهء تعاقدهما مع الفريق دون تجديد عقودهما حتى الآن.

وفرض الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وطلب مدرب الإسماعيلى من اللاعبين بتواجد قبل المران بـ90 دقيقة ومن يخالف هذه التعليمات سيتم توقيع عقوبة غليطة عليه، ولا يجوز التأخير عن ذلك الموعد إلا بإذن مسبق من الجهاز.

كما طبق الجزائرى تدريبات اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء لرفع اللياقة البدنية لدى اللاعبين من أجل تجهيزهم بشكل قوى لمباريات الموسم الجديد، الذى يسعى خلال للظهور بشكل مخالف للموسم الماضى.

وطالب من جهازه المعاون بإجراء قياسات بدنية باستمرار على اللاعبين، رافضا أى تقصير من أى لاعب، ويأمل فى الوصول بهم لكامل اللياقة البدنية، كما أكد لجميع اللاعبين أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة بشكل أساسى.