شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الرابعة.. سيراميكا يعلن التعاقد مع الحارس محمد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا التعاقد مع محمد طارق لتدعيم مركز حراسة المرمى، لتكون الصفقة الرابعة التى يبرمها الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمى لنادى سيراميكا عبر "فيس بوك": "ممنوع الإقتراب من المرمى.. رحبوا معنا بحارس مرمى فريقنا الجديد محمد طارق".

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من: محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى.