شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو: بيراميدز كسر عقدة النهائيات وسنقيم حفلا للاحتفال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجى جدو المدرب العالم لفريق بيراميدز، أن الموسم الماضى كان موفقا جدا لفريق بيراميدز والموسم الجديد سيكون تحديا كبيرا لنا، وقادرون على التتويج بالبطولات.

وقال محمد ناجى جدو، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الموسم الماضى كان موفق جدا بالنسبة لنا وإن شاء الله الموسم الجديد سيكون تحديا قويا لنا بالمشاركة فى أكثر من بطولة، ونسعى لتجهيز الفريق لهذا الموسم بالتعاقد مع عدة صفقات قوية".

وأضاف مدرب بيراميدز: "بيراميدز تخطى عقدة النهائيات بعد التتويج بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، وكسرنا هذه العقدة واللاعبون عندها تعطش للبطولات والكل يسعى لمزيد من الإنجازات هذا الموسم".

وتابع: "بطولات بيراميدز وأداؤه المميز سيجلب لنا الجماهير والمشجعين، وبدأنا نعمل قاعدة جماهيرية لنا والبطولات ستجلب لنا الجماهيرية فى الفترة المقبلة".

واستطرد: "التتويج بالألقاب من مقعد المدرب أصعب بكثير من داخل الملعب، وحصلت على لقب دورى أبطال أفريقيا كلاعب مع الأهلى ومدرب مع بيراميدز".

واختتم: "سنقيم حفلا للاحتفال بتتويجنا بدورى أبطال أفريقيا قبل بداية الدورى الجديد، ولم نقم حفلا بعد البطولة لأن الموسم كان شاقا ورفضنا قطع إجازة اللاعبين للاحتفال بها، ولكن سيتم عملها".