شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاف على طريقة إتمام الصفقة يعطل انتقال حامد حمدان للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اجتماع جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، مع مسئولى نادى بتروجت منذ قليل، بشأن التعاقد مع حامد حمدان جناح الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر أن طريقة إتمام الصفقة لم يتم حسمها، حيث يرغب جون إدوارد فى إدخال لاعبين فى الصفقة، إلا أن مسئولى بتروجت تمسكوا بإتمامها بالمقابل المادى.

وكشف المصدر أن الاجتماع انتهى منذ قليل، وما زالت المفاوضات بين الناديين مستمرة من أجل حسم الصفقة فى أقرب وقت.

وشهد الاجتماع حاليا انفراجة كبيرة في الصفقة بعد موافقة بتروجت على رحيل اللاعب إلى الزمالك بعدما كانت الأمور متوقفة في الأيام الماضية، وتُجرى الآن المحادثات على شكل الصفقة والمبالغ المطلوبة من بتروجت، في الوقت الذي يعرض فيه جون إدوارد دخول بعض اللاعبين في الصفقة.

يعقد جون إدوارد المدير الرياضي بنادى الزمالك، جلسة حاسمة مع إدارة نادي بتروجيت من أجل حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.