شكرا لقرائتكم خبر عن بانزا: لم أتردد فى قبول عرض الزمالك.. وهدفى التتويج بكل بطولة نشارك فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الأنجولي شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك الجديد، سعادته بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "الزمالك فريق كبير، ولم أتردد في قبول عرض الأبيض، لأن الانضمام لأحد أكبر أندية أفريقيا شرف كبير".

وأضاف شيكو بانزا: "طموحاتي كبيرة مع الزمالك، وأسعى لمساعدة الفريق على التتويج بكل بطولة نشارك فيها خلال الموسم المقبل".

واختتم اللاعب تصريحاته: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الظهور بأفضل صورة، من أجل إسعاد جماهير الزمالك وكي أكون عند حسن ظنهم بي".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسمياً، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.