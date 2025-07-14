شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرهن التعاقد مع بلال ولد الشيخ برحيل أحد لاعبيه الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادي الزمالك رحيل أحد اللاعبين الأجانب من قائمته الحالية، لإتمام التعاقد مع المغربي بلال ولد الشيخ، الجناح الأيمن السابق لفريق فولندام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التوجه في ظل اكتمال قائمة الأجانب بصفوف الفريق الأول، بعد اقتراب النادي من الإعلان الرسمي عن ضم المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، حيث بات الفريق يضم حاليًا خمسة لاعبين أجانب فوق السن، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضم قائمة الأجانب في الزمالك كلًا من التونسيين سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي، المغربيين زكريا بنتايج وصلاح مصدق، بالإضافة إلى شيكو بانزا.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك تواجه أزمة في هذا الملف، بسبب تمسك بعض اللاعبين بالبقاء داخل الفريق، وعلى رأسهم صلاح مصدق وسيف الجزيري، اللذان يرفضان مناقشة أي عروض للرحيل دون الحصول على كامل مستحقاتهما المتبقية حتى نهاية العقود.