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كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور

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  • كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور 1/5
  • كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور 2/5
  • كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور 3/5
  • كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور 4/5
  • كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح فى مران سيراميكا لأول مرة بعد انتقالهما إلى الفريق من النادى الأهلى، فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

 

وحرص لاعبو سيراميكا على الترحيب بالثنائى وقاموا بعمل ممر للترحيب بهما على طريقتهم الخاصة، وشاركا فى المران الأول ليبدأ فى التجهيز للموسم الجديد.

 

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

 

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى.

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الدبيس وعبد الفتاح في مران سيراميكا

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الدبيس  في مران سيراميكا

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خالد عبد الفتاح في مران سيراميكا

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الدبيس في مران سيراميكا

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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