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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يظهران فى مران سيراميكا لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وحرص لاعبو سيراميكا على الترحيب بالثنائى وقاموا بعمل ممر للترحيب بهما على طريقتهم الخاصة، وشاركا فى المران الأول ليبدأ فى التجهيز للموسم الجديد.
ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.
ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى.
الدبيس وعبد الفتاح في مران سيراميكا
الدبيس في مران سيراميكا
خالد عبد الفتاح في مران سيراميكا
الدبيس في مران سيراميكا
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