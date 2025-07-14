شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر "ب" يسيطر على بطولة أفريقيا للخماسى الحديث بـ24 ميدالية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت مصر سيطرتها الكاملة على بطولة أفريقيا في الخماسي الحديث 2025، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، بعدما حصد منتخب الرجال والسيدات 23 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ذهبيات، و8 فضيات، و8 برونزيات، في إنجاز يعكس عمق المواهب المصرية، حتى في ظل مشاركة المنتخب الثاني (ب)، نظرا لمشاركة المنتخب الأول ببطولة العالم للتتابعات.

وفي فئة الكبار، كانت الهيمنة مصرية مطلقة في منافسات الرجال، حيث توج عامر إدريس بالميدالية الذهبية بـ1462 نقطة، يليه مصطفى عامر وصيفا بـ1451 نقطة، فيما حصل يوسف أمير على البرونزية بـ1420 نقطة، بينما جاء مارك عوض سادسا.

وعلى جانب السيدات، تألقت سما قنديل وخطفت الذهب بـ1340 نقطة، متفوقة على زميلتيها چودي محمد صاحبة الفضية (1270 نقطة) ورودينا زهران صاحبة البرونزية (1225 نقطة)، لتكتمل ثلاثية التتويج النسائي.

في منافسات تحت 21 سنة، واصل الرجال والسيدات التألق، حيث حصد مصطفى محمد الذهبية بـ1500 نقطة، وتبعه زياد حتة وأيمن أبوالفتوح ليكتمل التتويج الثلاثي من جديد.

وعند السيدات، كانت چودي زاهر على الموعد بتحقيق الذهب بـ1322 نقطة، وتلتها رتاج رمضان بالفضية، وخلود الغيطي بالبرونزية، في نسخة متكررة من مشهد التتويج المصري المتكامل.

في فئة تحت 19 سنة، حسم حامد الشربيني الذهبية بـ1506 نقطة، بينما حصل آدم فؤاد على الفضية، واحتل ساني رضوان المركز الثالث.

وعند الناشئات، تألقت چودي سعيد وتوجت بالذهب، بينما جاءت هبة عيسى ثانية، ولجين محمد ثالثة، مع حضور لافت لـزينا صبيح في المركز الخامس.

في فئة تحت 17 سنة، واصل الفراعنة التألق، فتوج مصطفى رفعت بالذهبية، وتلاه محمد أبو دقيقة ومحمد محمد في المركزين الثاني والثالث، مع وجود زياد حتة وحامد النمكي في المركزين الرابع والخامس.

وفي فئة الإناث، كانت نور رمضان على موعد مع التألق، فاقتنصت الذهب بـ1367 نقطة، تلتها غزل محمود وچودي رمضان، فيما حلت مريم عبد الناصر رابعة.

وشارك في البطولة منتخب مصر الثاني (ب) بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة العالم للتتابعات، ورغم ذلك، أثبتت النتائج تفوق المنظومة المصرية، ونجاح الاتحاد في إعداد قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات القادرين على حصد الميداليات في أكبر المحافل.

بهذا الإنجاز، ترسخ مصر مكانتها كقوة أولى على الساحة الأفريقية في الخماسي الحديث، وتواصل تجهيز الأبطال لخوض غمار التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.