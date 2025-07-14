شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: سيراميكا معتاد على البطولات وسعيد بتمسك مسئوليه بضمى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن نادي سيراميكا يملك كل المقومات التي تجعله بطلًا، وهو بالفعل فريق بطل ومُعتاد على منصات التتويج، وسبق أن حصد كأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية.
وأكمل أنه لمس حرص المسئولين في نادي سيراميكا على التعاقد معه، وهو ما جعله يشعر بالارتياح للتواجد داخل المنظومة الخاصة بالنادي.
وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب زملائه بفريق سيراميكا، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الكبير في التدريبات من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه متحمس للغاية لتجربته مع سيراميكا، متمنيًا أن يساهم مع زملائه في تحقيق الأهداف المرجوة.
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