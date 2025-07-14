شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فاركو، لمدة 5 سنوات قادمة، وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع المشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

على جانب آخر، أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.. ولم يتلقَّ الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.