شكرا لقرائتكم خبر عن ميلود حمدى يحذر لاعبى الإسماعيلى ويفرض عقوبات مغلظة ويطبق نظام اليوم الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وطلب مدرب الإسماعيلى من اللاعبين التواجد قبل المران بـ90 دقيقة، ومن يخالف هذه التعليمات سيتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، ولا يجوز التأخير عن ذلك الموعد إلا بإذن مسبق من الجهاز.

كما طبق الجزائرى تدريبات اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء لرفع اللياقة البدنية لدى اللاعبين، من أجل تجهيزهم بشكل قوى لمباريات الموسم الجديد، الذى يسعى خلال للظهور بشكل مخالف للموسم الماضى.

وطالب من جهازه المعاون بإجراء قياسات بدنية باستمرار على اللاعبين، رافضا أى تقصير من أى لاعب، ويأمل فى الوصول بهم لكامل اللياقة البدنية، كما أكد لجميع اللاعبين أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة بشكل أساسى.