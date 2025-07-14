شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصالة المستضيفة لمجموعة أحفاد الفراعنة فى بطولة العالم لناشئى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 10:30 م

يواصل منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس الاستعداد لبطولة العالم تحت 19 عاما، التي تُقام في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعة السابعة التى يقع فيها أحفاد الفراعنة فى الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.