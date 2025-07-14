شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: لدى أهداف أسعى لتحقيقها مع سيراميكا وخطوة تمثل تحديا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم الدبيس لاعب نادى سيراميكا المعار من الأهلى، عن سعادته بالانضمام لصفوف سيراميكا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا في مشواره.

وأضاف كريم الدبيس فى تصريحات للموقع الرسمى لسيراميكا، أن سيراميكا حقق نجاحات في المواسم السابقة ومُعتاد على البطولات بدليل فوزه بكأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية وهو ما كان يبحث عنه.



وواصل أن لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها بعد الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا أبرزها التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.



وأتم تصريحاته متمنيًا أن يظهر الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد ويكون اللاعبين على قدر المسئولية لتحقيق الطموحات والأهداف التي يسعى لها نادي سيراميكا.