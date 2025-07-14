شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح موقفه من عرض الأخدود السعودى لشراء إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.. ولم يتلقَّ الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.

على جانب آخر، اعتذر نادي النجم الساحلي التونسي عن عدم مواجهة الأهلي ودياً خلال معسكر المارد الأحمر الذي سيُقام فى تونس نهاية الأسبوع الجاري استعداداً للموسم المقبل.

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري.

ورغم أن ودية الأهلي أمام النجم الساحلي كانت واحدة من أهم وديات الأهلي فى معسكر تونس لأنها تقام ضمن احتفالات النادي التونسي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، إلا أن مصدراً في الأهلي قال لـ"الخليج 365" إن النجم الساحلي التونسي اعتذر عن عدم مواجهة الأهلي.

وشدد المصدر على أن نادي شباب بلوزداد الجزائري اعتذر هو الآخر عن مواجهة الأهلي، بعدما تم الاتفاق معه على خوض ودية أمام المارد الأحمر يوم 25 يوليو، بعد اعتذار الترجي والأفريقي التونسيين على اللعب أمام الأهلي في هذا اليوم.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيلعب مع فريق الملعب التونسي بدلاً من شباب بلوزداد يوم 25 يوليو، كما تم الاتفاق مع فريق آخر على اللعب معه يوم 28 يوليو بدلاً من النجم الساحلي.

وأضاف المصدر، أن هناك احتمالات كبيرة بعدم إقامة مباراة ودية بين الأهلي واتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو، وسيلعب المارد الأحمر مع فريق آخر تم الاتفاق معه خلال الساعات الماضية.

ويبدأ الأهلي غداً الإثنين 14 يوليو الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.