شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. بيراميدز يواجه الرجاء مطروح فى أولى التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن اتفاقه على أولى المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي انطلقت قبل عدة أيام بتدريبات يومية صباحا ومساء.

وأوضح المدير الإداري أن الفريق سيخوض أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق الرجاء مطروح مساء الخميس المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي.

واختتم بيراميدز المرحلة الأولى من برنامج الإعداد اليوم بتقسيمة بين لاعبي الفريق، قبل الحصول على راحة يوم الإثنين، قبل العودة الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية، والتي يعقبها معسكر الإعداد الخارجي والذي تتخلله عدة مباريات ودية متدرجة القوة.