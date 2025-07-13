جائزة ألمانيا الكبرى: مارك ماركيس يواصل هيمنته بفوز سابع ويبتعد في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - ريزا ساكسونيا (ألمانيا) : واصل دراج دوكاتي بطل العالم ست مرات الاسباني مارك ماركيس سيطرته على منافسات بطولة العالم للدراجات النارية بإحرازه المركز الاول بسهولة في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من أصل 22 هذا الموسم، الأحد على حلبة ساكسرينغ في ساكسونيا.

وتقدم ماركيس على شقيقه أليكس دراج فريق غريزيني ريسينغ، وزميله في أبريليا الإيطالي فرانشيسكو بانيايا.

وانطلق ماركيس من المركز الأول ولم يواجه أي تحد، حيث حافظ عليه حتى عبر خط النهاية متقدما بأكثر من ست ثوان على شقيقه محققا عطلة نهاية أسبوع مثالية له السابعة في عام 2025، بعد فوزه أيضا بسباق السرعة السبت.

وعزز ماركيس موقعه في الصدارة برصيد 344 نقطة وبات يبتعد بفارق 83 نقطة عن مطارده المباشر شقيقه أليكس، وبفارق 147 نقطة عن زميله بانيايا.

وهو الفوز السابع لماركيس هذا العام، والرابع على التوالي، معززا بذلك قبضته على لقبه العالمي السابع ومعادلة رقم الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي.

وأنهى عشرة دراجين فقط السباق، وهو أقل عدد يُكملون سباقًا في فئة موتو جي بي منذ عام 2011 في سباق جائزة استراليا الكبرى.

واضطر ثمانية دراجين الى الانسحاب هم البرتغالي ميغيل أوليفيرا (بريما براماك ريسينغ) في اللفة الثالثة، الإسباني بيدرو أكوستا (ريد بول كيه تي أم فاكتوري) في اللفة الرابعة، الفرنسي يوهان زاركو (أل سي آر هوندا) في اللفة 18، الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو (بيرتامينا إندورو في آر 46) في اللفة 18، مواطناه لورنتسو سافادوري (أبريليا ريسينغ) في اللفة 20، ماركو بيتزيكي (أبريليا ريسينغ أيضا) في اللفة 21، الإسباني جوان مير (ريبسول هوندا) في اللفة 22 والياباني آي أوغورا (تراكهاوس ريسينغ) في اللفة 22.

نتائج سباق جائزة ألمانيا الكبرى:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 40:42.854 دقيقة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 6.380 ثانية

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 7.080 ثانية

4. فابيو كوارتارارو (فرنسا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 18.738 ثانية

5. فيرمين ألديغوير (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 18.916 ثانية

6. لوكا ماريني (إيطاليا/ريبسول هوندا) بفارق 24.743 ثانية

7. براد بيندر (جنوب إفريقيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 24.820 ثانية

8. جاك ميلر (أستراليا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 25.757 ثانية

9. راوول فرنانديس (إسبانيا/تراكهاوس ريسينغ) بفارق 25.859 ثانية

10. أليكس رينس (إسبانيا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 39.419 ثانية

الترتيب العالم لبطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 344 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 261

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 197

4. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا) 142

5. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 139

6. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 130

7. يوهان زاركو (فرنسا) 104

8. بيدرو أكوستا (إسبانيا) 99

9. فيرمين ألديغوير (إسبانيا) 92

10. فابيو كوارتارارو (فرنسا) 87

11. مافريك فينياليس (إسبانيا) 69

12. براد بيندر (جنوب إفريقيا) 60

13. راوول فرنانديس (إسبانيا) 51

14. آي أوغورا (اليابان) 49

15. لوكا ماريني (إيطاليا) 48

16. جاك ميلر (أستراليا) 46

17. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 42

18. أليكس رينس (إسبانيا) 41