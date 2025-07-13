شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدكتور.. مروان حمدى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مروان حمدى لاعب النادى الإسماعيلى، فى تدريب الدراويش اليوم بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن التدريبات خلال الفترة الماضية، استعدادا للموسم الجديد.

واحتفل الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك"، بعودة مروان حمدى للتدريبات، ونشر فيديو لاحتفال اللاعبين بعودة اللاعب معلقا عليه: "الدكتور يشارك فى مران الفريق بعد تعافيه من الإصابة".

وكشف الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، آخر تطورات مصابى الفريق ومدة غيابهم عن الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال مجدى الباز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى: "إن قائمة الإصابات تضم حاليا 3 لاعبين يخضعون لبرنامج علاجى منذ انطلاق فترة الإعداد".

وأكد الباز أن هناك إصابات أخرى تحتاج مزيدا من الوقت، موضحا تنفيذ كل من خالد النبريصى، أحمد أيمن، حاتم سكر ومحمد حسن، لبرنامج تأهيلى قوى.