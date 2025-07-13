شكرا لقرائتكم خبر عن وعد بالاحتراف الأوروبي وراء موافقة إبراهيم عادل على عرض الجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، موقفه من عرض نادي الجزيرة الإماراتي بعد حصوله على وعد رسمي من مسؤولي النادي بتسهيل انتقاله إلى أوروبا مستقبلاً، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاعب قبل الموافقة على العرض.

ويعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وكان يضع الاحتراف الأوروبي كأولوية في مسيرته، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، على أن تكون محطة انتقال نحو أوروبا في المستقبل القريب.

ويستعد إبراهيم عادل، للتوجه إلى سفارة الإمارات بالقاهرة غدًا، لإنهاء إجراءات سفره إلى الإمارات تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي والانضمام للفريق.

ومن اامقرر أن يلتحق إبراهيم عادل بمعسكر فريق الجزيرة، الذي سيقام في إسبانيا خلال الأيام المقبلة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، عقب الانتهاء من اجراءات السفر والكشف الطبي.

وكان مصدر مطلع أكد أن إدارة بيراميدز الموجودة في الإمارات تسهّل عملية انتقال اللاعب لنادي الجزيرة، بعد وصول العرض المالي إلى 5 ملايين دولار، ليُعد العرض الأقوى مادياً من بين كافة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخراً.

وكان إبراهيم عادل يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، إلا أن عدم تلقيه عرضاً يرضي طموحاته حتى الآن جعله يفضل للانتقال إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي الجزيرة، في ظل جدية المفاوضات وقوة العرض المقدم.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حال الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.