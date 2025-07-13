شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يقترب من البقاء في الأهلي بسبب ضعف العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من البقاء في قلعة الجزيرة خلال الموسم القادم، في ظل ضعف العروض المالية المقدمة من بعض الأندية الخارجية للتعاقد معه في الصيف الجاري، بعدما كان هناك اهتماماً من أندية قطرية وسعودية للتعاقد معه في الميركاتو الحالي.

كما يرغب أشرف داري في استكمال مسيرته مع الأهلي ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه في الصيف الجاري، وتحسين الانطباع المأحوذ عنه في موسمه الأول مع الأهلي، حيث لم يقدم اللاعب المغربي المستويات المأمولة، في أن يكون الخيار الأمثل لتعويض احتراف محمد عبد المنعم في نيس الفرنسي، حيث تعرض اللاعب لأكثر من إصابة عطلة انطلاقته مع نادي القرن الإفريقي.

في ذات السياق، تضاءلت حظوظ الليبي علي يوسف، مدافع الأفريقي التونسي ، فى الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب صعوبة رحيل المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، وبالتالي لا يوجد مكان شاغر فى قائمة الأجانب بالأهلي حتى يتعاقد النادي مع المدافع الليبي.

ونال علي يوسف قناعة كثيرين فى إدارة الأهلي، بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الجيدة، ولم يمانعوا التعاقد معه، لكن الأزمة الحالية تتمثل فى قائمة الأجانب بالأهلي التي ترفع شعار "كامل العدد"، حيث يتواجد بها 5 لاعبين، وهم الثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني جراديشار، والمالي أليو ديانج.

وتعاقد الأهلي مع ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة خمسة مواسم وسيتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم الأحد، بجانب أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا الذي شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.