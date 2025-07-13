شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه غزل المحلة ووادي دجلة وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، مباراتين وديتين أمام غزل المحلة ووادى دجلة، خلال فترة الإعداد الحالية من أجل الاستعدادا الجيد للموسم الجديد.

ويلتقى فريق بتروجت مع غزل المحلة غدا الاثنين فى أولى تجاربه الودية، ثم يواجه وادى دجلة الخميس المقبل، ويبحث مسئولوه عن مباريات ودية أخرى استعدادا للدورى.

وتعد أولى وديات الفريق البترولي بعد بداية فترة الإعداد، حيث سعى خلالها سيد عيد لرفع الحالة البدنية للاعبين .

وتعاقد بتروجت مؤخرًا مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، وتسعى الإدارة لدعم الفريق خلال الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة في الدوري.